Acidente na BR-414 com mortos e feridos foi causado por caminhão que não conseguiu frear, diz PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o acidente na BR-414, foi causado porque um caminhão perdeu o freio. Foram confirmados também, que até o momento três pessoas morreram, entre elas uma criança, e 18 veículos se envolveram no engavetamento que aconteceu no final da manhã desta segunda-feira (25).

Segundo a PRF, o motorista do caminhão disse que perdeu os freios. Ainda de acordo com a polícia, foi feito teste do bafômetro no condutor e o resultado foi negativo para embriaguez. O trecho onde aconteceu o acidente fica entre Anápolis e Abadiânia, na região central do estado, e permanece completamente interditado.

Entenda

O acidente aconteceu nesta segunda-feira (25) e envolveu três caminhões e 15 carros. Até o momento, foram confirmadas três mortes, sendo uma criança, e outras 18 pessoas ficaram gravemente feridas, segundo o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).

Em nota, a Ecovias do Araguaia informou que equipes da concessionária atuam no controle do trânsito no local e recomendam aos motoristas que redobrem o cuidado ao aproximarem do trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também está no local. O bloqueio da rodovia começou por volta de 11h25.