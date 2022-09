Acidente na GO-156 mata três pessoas e deixa oito feridos, entre Heitoraí e Itaberaí

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um carro cair em uma ribanceira no início da noite deste domingo (11), na GO-156, entre Heitoraí e Itaberaí, a 100 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), as três vítimas fatais estavam em uma carretinha, que estava engatada no veículo.

Conforme relatos de alguns dos envolvidos, o motorista teria perdido o controle do carro, saído da pista e caído em uma ribanceira, que tem entre 50 a 60 metros de altura. Entre as vítimas fatais havia um homem de 40 anos e um jovem de 19 anos, que fez aniversário no sábado (10).

A terceira vítima fatal não teve a idade divulgada, pois ainda não foi identificada. Uma força-tarefa foi realizada para resgatar as outras oito pessoas, que apresentavam ferimentos graves e leves. Entre elas havia uma adolescente e duas crianças de oito anos, além de três homens e uma mulher.

A ação contou com apoio da Polícia Militar (PM) de Itaberaí, Batalhão Rodviário da PM, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), das equipes da saúde e do Conselho Tutelar de Heitoraí, além de outros motoristas que passavam pela GO-156 e ofereceram ajuda.

Todas elas foram encaminhadas para os hospitais municipais de Heitoraí e Itaberaí. A Polícia Técnico Científica esteve no local para realizar a perícia, porém, diante da proximidade de uma outra ribanceira, não foi possível avaliar o veículo devido ao risco de um novo acidente.