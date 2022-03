Acusado de ajudar Lázaro Barbosa tinha câncer e estava internado há uma semana em Brasília

O chacareiro e comerciante Elmi Caetano Evangelista, de 74 anos, acusado de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa, tinha câncer no esôfago, diabetes e morreu devido a problemas no coração, segundo a defesa do acusado. A causa oficial da morte não foi divulgada. Elmi estava internado há uma semana em um hospital de Brasília e vivia em Águas Lindas de Goiás.

Acusado de ajudar em fuga

Lázaro Barbosa se refugiou na zona rural de Cocalzinho de Goiás após cometer uma chacina em Ceilândia, no Distrito Federal, e matar quatro pessoas da mesma família, em 9 de junho de 2021. O comerciante de Águas Lindas de Goiás, Elmi Cavalcante, foi preso no dia 24 de junho de 2021, em sua chácara, acusado de oferecer abrigo e comida para o fugitivo.

A força-tarefa criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Goiás para encontrar Lázaro descobriu que um dos lugares que ele usava como esconderijo era a chácara de Elmi. A desconfiança teria vindo quando o comerciante se recusou a deixar os policiais entrarem na propriedade no dia 23.

O processo judicial no qual Elmi respondia está parado desde o dia 5 de novembro, quando a Justiça adiou o julgamento previsto para o dia 8 daquele mês e liberou o réu de usar tornozeleira eletrônica. O titular da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP), Rodney Miranda, disse que Elmi integrava uma rede de proteção a Lázaro. Elmi negava as acusações, afirmando que não conhecia Lázaro. A rede de proteção ao fugitivo não foi identificada.