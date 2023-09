Aditivo encarece novo viaduto na Castelo Branco, em Goiânia, em R$ 576 mil

Assinado no dia 4 de maio, o contrato para a construção do viaduto da Avenida Leste-Oeste no cruzamento com a Avenida Castelo Branco, no Setor Esplanada dos Anicuns, ganhou um aditivo de R$ 576,2 mil agora em setembro para que o vão embaixo da estrutura aumentasse mais um metro. O custo total da obra, cuja previsão é estar concluída até meados de janeiro, passou então para R$ 14,63 milhões.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) afirma que o reajuste foi necessário após uma readequação no projeto inicial, que contemplava altura de 4,5 metros de vão livre e agora vai passar para 5,5 metros. Segundo a pasta, a intenção é atender melhor a demanda dos veículos de grande porte que trafegam na Castelo Branco. “O aditivo no contrato refere-se, principalmente, aos ajustes de fundações necessárias para correção da altura do viaduto”, explica a Seinfra.

Muitos caminhões passam por aquela região, que fica próxima às GO-070 e GO-060, além de ter um grande número de galpões e empresas. O viaduto fica dentro do trecho da Castelo Branco chamado formalmente de Agrovia, entre o cruzamento da GO-060 e a Praça Ciro Lisita, no Setor Coimbra. Isso porque o local é conhecido pelo volume de estabelecimentos comerciais do setor agropecuário.

O acréscimo real ao contrato foi de R$ 1,06 milhão, equivalente a 7,56% do valor original, porém houve também serviços suprimidos que representam uma redução de R$ 485,8 mil, ou 3,46% do previsto no contrato. “No termo aditivo foram feitas a supressão e o acréscimo dos quantitativos. São ajustes nos quantitativos de serviços decorrentes das adequações do projeto de fundação”, explicou a Seinfra.

A BK Infraestrutura – antiga Loctec Engenharia – foi a única participante da concorrência presencial realizada em fevereiro deste ano e venceu a licitação com um desconto de 7,1% em relação ao valor estimado pela Seinfra no edital. As obras tiveram início no dia 15 de maio e duração prevista de 240 dias. Até o momento, segundo o Portal de Transparência, a empresa já recebeu R$ 2,5 milhões.

Pilar de sustentação

As obras seguem em andamento. Atualmente, segundo a Seinfra, a empresa está executando o pilar de sustentação do viaduto, para posterior concretagem das longarinas (viga longa e estreita com a função de suportar cargas e distribuí-las pela estrutura) e içamento das vigas pré-moldadas.

O objetivo da construção do viaduto é eliminar as interferências semafóricas no encontro das avenidas para melhorar a mobilidade na região, que sofre com constantes congestionamentos em vários trechos, principalmente da Castelo Branco. Também será implantado um sistema de drenagem no local.

A BK Infraestrutura foi também a responsável pelas obras do Complexo Viário da Jamel Cecílio, entregue em maio do ano passado com um ano e cinco meses de atraso. A previsão inicial era de que a obra, iniciada em setembro de 2019, fosse concluída em dezembro de 2020. A empresa se encontra em recuperação judicial.