Adolescente é apreendida suspeita de furtar R$ 45 mil de idosa que ela cuidava

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na última quarta-feira (12) suspeita de furtar cerca de R$45 mil de uma idosa, em Itapuranga, a 160 km de Goiânia. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a menor trabalhava como cuidadora da vítima e se aproveitou da confiança da mulher para realizar o crime. Junto da adolescente, foi preso um homem, maior de idade, suspeito de auxiliar a jovem no delito.

A PM conta que o casal foi encontrado em um hotel no setor Universitário no dia seguinte ao crime, em uma operação conjunta com a Polícia Civil (PC). A corporação revela ainda que, junto dos suspeitos, também foram apreendidos produtos comprados com o dinheiro furtado, como celulares, maconha e roupas de marca. Ainda restava uma soma de R$25 mil reais com a dupla de suspeitos.

O dinheiro recuperado vai ser devolvido à vítima. O homem preso deve responder pelos crimes de furto qualificado mediante abuso de confiança, tráfico de drogas e corrupção de menores. A menor apreendida já tinha passagem pelo crime de ameaça. Ambos foram direcionados para a PC e aguardam posicionamento da Justiça.

Nenhum dos envolvidos teve os nomes divulgados, e por essa razão o Daqui não conseguiu acesso à defesa dos suspeitos.