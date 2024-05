Adolescente é encontrado morto durante retiro de igreja em Faina

Um adolescente de 13 anos foi encontrado morto neste domingo (19) na região do Povoado Santa Rita, em Faina, a 210 km de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), acontecia uma reunião de igreja quando os presentes deram falta do jovem. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe de resgate chegou ao lugar do retiro, cerca de 30 pessoas entre jovens e adultos estavam procurando pelo adolescente que sumiu perto de um rancho na beira do Rio do Peixe.

Ainda de acordo com os bombeiros, pessoas da região achavam que o adolescente estaria perdido na mata. A partir daí, equipes de busca procuraram por terra e pela água. Cerca de 2 horas depois o corpo foi encontrado próximo da margem do rio, que tem aproximadamente 2 metros de profundidade.

Os socorristas relataram que já encontraram o adolescente sem vida, mas que o corpo apresentava sangramento na parte frontal do rosto. Os bombeiros foram informados que o jovem não tinha problemas psiquiátricos.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal foram chamados e a Polícia Civil informou que não vai se manifestar sobre o caso enquanto não for concluída a investigação, bem como esclarecidos os fatos.

A igreja responsável pelo retiro não foi citada por nenhuma das autoridades que estiveram no local durante a ocorrência, por isso até a última atualização da matéria não foi possível localizar e ouvir os responsáveis pelo encontro.