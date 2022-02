Adolescente de Goiás alcança nota máxima na redação do Enem

Goiás tem uma estudante entre os 21 que alcançaram a nota máxima no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. O resultado parcial foi divulgado na manhã desta quinta-feira (17) pelo Portal Nacional da Educação, mas os dados oficiais ainda não foram revelados pelo Inep. Luiza Mamede, de 18 anos, é estudante do Colégio Agostiniano e tem como objetivo cursar Medicina na Universidade Federal de Goiás (UFG). Além de Goiás, outros nove estados conseguiram pontuação máxima até o momento, sendo Minas Gerais com cinco alunos, o maior número de estudantes.

Luiza conta que Redação a assustava muito e que no ano passado, quando cursava o 2º ano do Ensino Médio, demorava dias para concluir um texto. Na última redação semanal feita na escola, entretanto, ela obteve nota 1000. “Eu comecei a zoar meus amigos que o mil viria no Enem, mas eu nunca acreditei de verdade, era só brincadeira. Quando eu vi, entrei em choque. Até agora eu não entendi direito o que isso significa porque é uma honra estar entre os poucos do Brasil, representando Goiás. Foi muito gratificante ver que todo o meu esforço valeu a pena”.

De acordo com o Portal Nacional da Educação, os 21 estudantes que alcançaram a maior pontuação na redação são de: São Paulo (1), Rio de Janeiro (4), Pernambuco (3), Bahia (3), Ceará (1), Minas Gerais (5), Rio Grande do Norte (1), Paraíba (1), Rio Grande do Sul (1), Goiás (1). Pelas regras do exame, é preciso alcançar nota mínima de 300 pontos para superar a nota de corte do Enem.

A professora do Ensino Médio e umas das idealizadoras do projeto de redação do Colégio Agostiniano, Karla Santa Bárbara explica que além de aulas teóricas e do diálogo com outras disciplinas, o plantão individualizado e a exigência de no mínimo uma redação por semana tem colaborado com o desempenho dos alunos. “O Agostiniano desenvolve um projeto específico de redação, em que o aluno da terceira série é atendido individualmente, recebendo, de maneira particular, as observações e as correções necessárias”, explica Karla.

Além de Luiza, o Colégio Agostiniano Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia, já identificou mais de 30 alunos que conseguiram uma nota superior a 900 pontos na redação do último Exame Nacional do Ensino Médio.