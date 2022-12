Adolescente esfaqueia padrasto para defender mãe grávida, em Ouvidor, diz polícia

A polícia investiga um caso de um adolescente de 12 anos que desferiu um golpe de faca contra o padrasto para impedir que a mãe, que está grávida de sete meses, fosse agredida por ele. O caso aconteceu no último fim de semana, no município de Ouvidor, segundo a Polícia Civil. O homem foi atingido na região do pescoço e está internado no hospital.

De acordo com a delegada Yvve Melo, as investigações ainda não foram concluídas, mas tudo indica que a adolescente agiu em legítima defesa de terceiros, no caso, sua mãe.

“No dia em questão, iniciou-se uma discussão entre a mãe grávida e o padrasto. Ele começou a ameaçar as duas e a quebrar os móveis e chegou a empurrar a menor”, detalha a delegada, que disse que, após derrubar a enteada, o homem jogou a mulher na cama para agredi-la.

Foi nesse momento que a adolescente pegou a faca e o atingiu.

Yvve relata que o homem foi levado para o hospital e está estável. Já mãe e filha saíram da cidade e ainda devem ser ouvidas no caso.