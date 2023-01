Adolescente esfaqueia padrasto para salvar a mãe de agressões em Nerópolis, diz polícia

Um adolescente de 16 anos esfaqueou o padrasto para defender a mãe em Nerópolis, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que havia descoberto que o marido estava fazendo uso de drogas ilícitas e, por ter ficado irritado, as agressões contra ela começaram.

O caso aconteceu no último sábado (31). De acordo com a PM, para defender a mãe, que estava recebendo diversos golpes do padrasto, o adolescente pegou uma faca e atingiu a região torácica do homem.

O homem foi socorrido por populares e levado de imediato para o Hospital Sagrado Coração de Jesus, onde recebeu atendimento médico. O nome do suspeito das agressões não foi divulgado, por isso o Daqui não conseguiu confirmar o estado de saúde dele até a última atualização desta reportagem.

Conforme informações da polícia, a mãe informou que o adolescente tem problemas psiquiátricos e faz tratamento e uso de medicação controlada.O adolescente foi apreendido pela PM.

A ocorrência foi encaminhada para a Central de Flagrantes de Anápolis e a Polícia Civil está investigando o caso. O Daqui entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e aguarda um posicionamento. O espaço segue aberto.