Adolescente pesca peixe de 60 kg: ‘Nunca tinha visto deste tamanho’

Um adolescente pescou um peixe de 60 kg em um lago de pesca esportiva em Morrinhos, na região Sul do estado. Daniel Queiroz Borges de Oliveira de 16 anos, pescou o pirarucu no último domingo (19).

"Eu nunca tinha visto um peixe deste tamanho", espanta o jovem.

O jovem conta que jogou a isca na água por volta das 10h da manhã, e que só conseguiu fisgar o peixe por volta das 13h. De acordo com o jovem, após morder a isca o peixe lutou por cerca de uma hora, até que Daniel conseguiu trazer o piraucu até a borda do lago.

Neste dia, o jovem estava acompanhado do amigo Cauã costa, que o ajudou a registrar a captura do peixe.

Ainda de acordo com Daniel, essa é a segunda vez que o jovem pratica pesca esportiva no local, na primeira vez que foi ao lago o maior peixe que ele pescou tinha 25 kg. Ele contou que ficou surpreso com o próprio feito e disse que essa pescaria vai ficar marcada em sua história.

Essa pescaria vai ficar marcada pelo resto da minha vida, eu nunca tinha visto um peixe deste tamanho com quase dois metros, isso vai ficar marcado na minha vida, com toda certeza", finaliza o jovem.

A mãe do jovem, Daniela Queiroz Borges que é dentista ficou orgulhosa do filho.

Eu fiquei super orgulhosa dele. Quando me contaram eu acreditei na hora, pois ele sempre foi dedicado a pesca esportiva desde de pequeno, nem teve como falar que era história de pescador", conta sorrindo Daniela.

O peixe foi pesado pelos funcionários do local e solto em seguida dentro do lago, para que outros pescadores possam sentir a mesma emoção que Daniel sentiu ao pescar o pirarucu.