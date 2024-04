Adolescente pulou em córrego durante forte chuva para tentar salvar criança levada por enxurrada

Um jovem de 16 anos, não identificado, teria pulado no Córrego Lages para salvar a menina Samyla Vitória, de 6 anos, que foi levada por enxurrada durante uma forte tempestade que caiu em Goiânia e na região metropolitana no fim da tarde desta quinta-feira (4). A informação foi passada em entrevista concedida pelo Corpo de Bombeiros à TV Anhanguera. O acidente ocorreu no bairro Cidade Livre, em Aparecida de Goiânia.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros também pensou que o jovem teria se afogado ao tentar resgatar a criança, mas ele foi encontrado sem ferimentos, na casa dele. Ele disse aos bombeiros que pulou no córrego depois de ver Samyla sendo arrastada para dentro e ao não encontrá-la voltou para casa.

No momento do acidente, a menina estava voltando de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) com a mãe e tentou atravessar o córrego pulando de uma margem até outra. Chovia no local e a menina não conseguiu atravessar, sendo arrastada pela enxurrada para dentro do córrego.

Buscas

O Corpo de Bombeiros continuava as buscas pela criança neste local com a ajuda de um helicóptero e de cinco viaturas. A procura segueria mesmo durante à noite, com a ajuda da equipe náutica dos bombeiros.

Existe a possibilidade de que a criança possa ter parado em uma mata que fica próxima ao córrego, mas a principal hipótese dos bombeiros é que a criança tenha desaparecido dentro da água.