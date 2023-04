Adolescente suspeito de estupro coletivo contra menina de 14 anos contou a policial que filmou crime

Um dos adolescentes suspeitos de participar de estupro coletivo contra uma menina de 14 anos após convidá-la para passear a cavalo contou a um policial que chegou a filmar o crime, em Silvânia, no centro goiano. O delegado Leonardo Sanches contou que todos os envolvidos confessaram ter praticado o crime, exceto o adolescente que diz ter gravado a situação.

Os nomes do jovem e dos adolescentes não foram divulgados, por isso, a reportagem não conseguiu localizar as defesas deles para que se posicionassem até a última atualização desta reportagem.

O suspeito maior de idade, conforme o delegado, foi atuado por estupro coletivo de vulnerável, enquanto os adolescente, por serem menores de idade, foram apreendidos por crime análogo ao estupro coletivo de vulnerável.

"Depois da ordem judicial posso ter acesso aos celulares apreendidos para verificar a veracidade desse vídeo que pode contribuir com a investigação. Na cidade, muitos moradores com câmeras têm puxado as imagens do caminho percorrido até a mata e isso também vai ser anexado", diz o delegado.

Eles foram detidos no último sábado (15). A adolescente chegou a ser levada para o hospital, tomou medicação e se recupera em casa.

PORTA DA ESCOLA

Segundo o delegado, o grupo pegou a vítima na porta da escola no fim da tarde de sexta-feira (14) e a chamou para passear a cavalo.

Ela foi encontrada às 20h depois de ser abandonada sangrando e com ferimentos por todo o corpo, conforme o delegado. Ele afirma que a adolescente foi embriagada para que cometessem o crime em uma roça de palha.

A adolescente precisou ser internada devido a gravidade dos ferimentos, segundo o delegado. Ele afirma que, no momento e que foi encontrada, ela não se recordava do estupro coletivo por conta da embriaguez.