Adriana, Vanderlan e Mabel lideram empatados, diz pesquisa Quaest/TV Anhanguera

A deputada federal Adriana Accorsi (PT) lidera a corrida à Prefeitura de Goiânia, com 22% das intenções de voto, mas em cenário de empate técnico com o senador Vanderlan Cardoso (PSD) e o ex-presidente da Federação das Indústrias de Goiás (FIEG), Sandro Mabel (UB), ambos com 19%, segundo aponta a primeira rodada da pesquisa Quaest / TV Anhanguera. O levantamento, divulgado na noite desta terça-feira (3), foi realizado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro.

O ex-deputado estadual Fred Rodrigues (PL) é indicado como escolha de 9% dos entrevistados e jornalista Matheus Ribeiro (PSDB) é citado por 6%. Já o prefeito e candidato à reeleição, Rogério Cruz (Republicanos), tem 4% das intenções de voto, enquanto o professor Pantaleão (UP) tem 2%. Outros 11% seguem indecisos na pesquisa estimulada, quando os nomes dos prefeitáveis são apresentados aos entrevistados e 8% dizem que votarão em branco ou nulo.

Já no cenário espontâneo, o número de eleitores que ainda não decidiram em que votar é de 71%. Ao responder à pergunta sem a apresentação da lista de postulantes, 9% dos eleitores apontam já ter decidido votar em Adriana Accorsi, que é seguida por Mabel, com 6% de intenção de votos. Já Fred Rodrigues é apontado por 5%, seguido por Vanderlan Cardoso, que tem 4% e Rogério Cruz, com 2%. Matheus Ribeiro aparece com 1% e Pantaleão foi citado, mas não pontuou.

A Quaest, contratada pela TV Anhanguera, realizou 900 entrevistas com eleitores acima de 16 anos, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-00762/2024.