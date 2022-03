Advogada de Anápolis recebe mais de R$ 100 mil por engano de seguradora

A advogada Jéssica Martins precisou entrar em contato com a seguradora para informar sobre as transferências erradas

Imagine receber por meio de um PIX mais de R$ 100 mil por engano? Isso aconteceu com a advogada Jéssica Martins Cortes, de 28 anos, em Anápolis, na região Central de Goiás.

Jéssica conta que tinha um processo contra uma seguradora e, para encerrar a ação, foi feito um acordo para que ela recebesse R$ 14 mil. No entanto, na tarde do dia 4 deste mês, a advogada recebeu uma mensagem informando que tinha recebido um Pix no valor de R$ 100 mil. Ela abriu o aplicativo do banco digital e constatou que realmente tinha recebido esse valor da seguradora. “Nossa, 100 mil. Eu não estava esperando”, conta.

A advogada relata que acreditou que alguém da seguradora iria entrar em contato com ela e como estava com viagem marcada, ficou aguardando. Porém, passados quatro dias, não houve nenhum contato por parte da empresa. Neste período, ela recebeu outro Pix da mesma empresa, dessa vez no valor de R$ 1,4 mil.

Jéssica então tentou, sem sucesso, contato por telefone. Ela então enviou um e-mail pela ouvidoria explicando a situação. Dois dias depois, um funcionário da empresa retornou e solicitou detalhes da situação.

Novamente, dias depois, a empresa fez novo contato e orientou Jéssica a abater o valor acordado na ação e o restante de R$ 87,400 mil ser devolvido por meio de transferência bancária. A advogada então precisou solicitar junto ao seu banco uma ampliação de valores para realizar a transação.

Assim que a transferência foi efetuada, um representante da empresa entrou em contato com a Jéssica e agradeceu pelo gesto. De acordo com a advogada, explicaram para ela que as transferências passaram por dois departamentos e ninguém percebeu os erros.

Em nota enviada ao G1 Goiás, a seguradora informou que a falha foi pontual, isolada e corrigida após a advogada entrar em contato.