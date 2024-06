Advogada morre após moto bater contra caminhão na Avenida Perimetral Norte

A advogada Thayná Marques Brito, de 28 anos, morreu após bater a moto em um caminhão, na Avenida Perimetral Norte, em Goiânia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a vítima morreu ainda no local.

O acidente aconteceu por volta das 20h desta terça-feira (4), próximo ao viaduto Iris Rezende Machado. Conforme informações da Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), testemunhas disseram que a jovem teria tentado uma ultrapassagem pela direita do caminhão.

Ao avistar que outros carros estavam se aproximando dela, Thayná perdeu o controle da direção do veículo e caiu próximo ao caminhão, segundo Samu.

"Ela perdeu o equilíbrio da moto e caiu com a cabeça debaixo do último eixo do caminhão carregado de combustível”, informou o enfermeiro do Samu, Ademir Mazzucco.

Segundo o Samu, a motorista que conduzia o caminhão não havia percebido o que aconteceu e foi avisada por outros motoristas. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local. A Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) da Polícia Civil deve investigar o caso.

A jovem era natural de Guapó. Ela foi velada na manhã desta quarta-feira (5), na Funerária Fênix, em frente à Prefeitura de Guapó. O sepultamento estava previsto para acontecer ainda nesta quarta-feira (5) no cemitério local.

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) lamentou a morte da advogada.

"Externa profundas condolências aos familiares e amigos, e roga a Deus para que seja o conforto necessário neste momento de luto", descreveu.