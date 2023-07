Advogado é indiciado por dirigir bêbado, matar espanhol atropelado e fugir sem prestar socorro

Um advogado foi indiciado na quarta-feira (26) por dirigir bêbado, matar o espanhol Léonardo Viano atropelado e fugir do local sem prestar socorro em Porangatu, na região norte de Goiás. Segundo o delegado responsável pelo caso, Luciano Santos, o homem foi indiciado por homicídio culposo, fuga de local de crime, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Câmeras de segurança registraram o atropelamento.

Ele estava completamente embriagado e após atropelar a vítima, desceu do veículo, passou ao lado do corpo, viu que tinha atropelado o homem e quando estava saindo para ir embora passou novamente em cima do corpo", explicou o delegado.

O crime aconteceu no dia 27 de maio deste ano e Léonardo morreu no local. Conforme Luciano, após matar a vítima, o advogado foi encontrado pela polícia trabalhando.

Ele fugiu do local, não chamou o socorro e foi trabalhar como se nada tivesse acontecido", afirma o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi remetido ao Poder Judiciário.

O Daqui entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO) para saber se o órgão já foi comunicado sobre o indiciamento e se vai se posicionar sobre o caso e aguarda retorno.

Por não ter o nome divulgado, o Daqui não conseguiu localizar a defesa do advogado para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.