Advogado diz que o motorista confundiu os pedais do carro no acidente da Avenida T-63

O motorista do carro que atingiu e matou dois jovens no sábado (22), no viaduto da Avenida T-63, em Goiânia, confundiu os pedais e acelerou o veículo no momento do acidente, afirma o advogado dele, Danilo Vasconcelos. Imagens de câmeras de segurança registraram o carro na contramão da via.

“No carro dele, especificamente, o próprio pedal do acelerador também tem a função de frear. O carro tem o pedal de freio normal e outro de acelerar e frear. No momento do acidente, ele se confundiu. Na hora em que ele foi fechado pelo outro veículo, ao invés de frear, ele acelerou e perdeu o controle”, explica Vasconcelos.

Segundo o advogado, o carro é do modelo Volvo XC40. A reportagem questionou a empresa por e-mail se, realmente, existe essa função de acelerar/frear no mesmo pedal e se essa característica pode ser usada como “responsável” pelo acidente, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Um vídeo publicado no canal oficial da marca no YouTube, Volvo Car Brasil, apresenta a função One Pedal Drive como uma característica do XC40 Recharge Pure Electric. A empresa explica que o recurso pode ser ativado ou desativado dependendo das condições de direção ou conforme a preferência do motorista.

“Recomenda-se seu uso no trânsito da cidade para otimizar a autonomia, mas não para dirigir na estrada. O recurso One Pedal Drive também é conectado ao pedal do acelerador, proporcionando ao motorista o perfeito controle de aceleração e desaceleração utilizando o mesmo pedal”, descreve a empresa no vídeo.

Em nota, a Volvo Car Brasil afirmou que tem um compromisso com a segurança, tanto dos condutores quanto do seu entorno. “Já fomos procurados pelas autoridades competentes e vamos colaborar integralmente com as investigações, fornecendo todas as informações necessárias”, informou.

O acidente é investigado pelo delegado Hellynton Carvalho, da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict). O carro foi apreendido e deve passar por perícia. O POPULAR tentou contato com Hellynton, mas a Polícia Civil (PC) informou que ele só dará mais informações sobre a investigação após a conclusão da investigação.

Relembre

A Polícia Civil (PC) investiga o acidente que matou dois jovens no viaduto da Avenida T-63, no Setor Bueno, em Goiânia. O motociclista de aplicativo Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, e o passageiro David Antunes Galvão, de 21, morrem após serem atingidos por um carro, que seguia pela via na contramão.

Um vídeo obtido com exclusividade pela TV Anhanguera mostra o exato momento do acidente. As imagens de câmera de segurança registraram o carro na contramão atingindo a moto em que Leandro e David estavam. Fora das filmagens, o veículo ainda atingiu outra moto, que foi jogada contra outro veículo.