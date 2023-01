Advogado Djalma Rezende é enterrado, em Goiânia

O corpo do advogado Djalma Rezende foi enterrado nesta terça-feira (3), no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O velório foi realizado das 8h às 14h, no Centro de Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil (CEL da OAB-GO). Na ocasião, amigos e familiares relembraram o quão especial era Rezende e que seu legado na advocacia e nas causas sociais permanecerá eterno.

Djalma deixa cinco filhose a esposa Priscila Rezende. Os dois estavam juntos há oito anos e trabalhavam no escritório de advocacia de Djalma. Rezende é considerado um dos maiores nomes do Direito Agrário no Brasil.

Além de familiares e amigos, o velório contou com a presença de colegas advogados, pessoas que trabalhavam com Djalma e políticos.

Djalma foi definido por todos como um homem "generoso e caridoso". Conhecido por gostar de ostentar sua fortuna, amigos disseram que Djalma sempre estendeu a mão para quem precisasse, deixando até mesmo de cobrar para advogar em algumas causas. Ele nasceu em Mineiros e possui uma origem humilde, tendo trabalhado como oleiro na infância.

Djalma também fazia doações financeiras a hospitais de combate ao câncer, mesmo antes de ser diagnosticado com a doença. Em 2017, após descobrir um tumor no colo retal, ele passou a doar todos os honorários que recebia em Barretos, em São Paulo, ao Hospital de Amor, localizado na região, e que é referência no assunto. Ele também se tratou na instituição e fez uma cirurgia no local pelo Sistema Único de Saúde (SUS).