Advogados de Maurício Sampaio são multados em 100 salários após abandonarem júri

Os dois advogados do acusado de mandar matar o radialista Valério Luiz, Maurício Sampaio, foram multados no valor de 100 salários mínimos após terem abandonado o plenário onde ocorreria o júri, na manhã desta segunda-feira (2). Por causa da atitude, o julgamento foi remarcado para o dia 13 de junho.

O valor da multa ultrapassa R$ 121 mil e, de acordo com informações do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), deverá ser pago de forma solidária, ou seja, dividida entre os dois advogados.

A defesa de Sampaio alega suposta suspeição do juiz e dos promotores que atuam no caso. O argumento consta em diversos recursos apresentados nas últimas semanas. Todos, até o momento, foram negados.

Vale destacar que logo no início do julgamento a defesa de Sampaio requereu o adiamento do júri alegando que a competência do julgamento é do 4º Tribunal do Júri e, que por isso, o corpo de jurados também deveria ser da lista da corte.

No entanto, o juiz, ao indeferir o pedido, afirmou que a lista estava nos autos e que a defesa tinha conhecimento, mas não requereu no momento oportuno.