Aeroporto de Aparecida de Goiânia participa de maior feira da América Latina feira

Com mais 200 empresas expositoras confirmadas, a 19ª edição da Labace, principal feira de aviação de negócios na América Latina, será realizada entre os dias 6 e 8 de agosto no Aeroporto Congonhas (CGH-São Paulo). Entre esses expositores está o Antares Polo Aeronáutico, aeroporto de negócios que está sendo construído em Aparecida de Goiânia e que abrigará também operadoras de logística, indústrias e empresas de diversos segmentos da aviação.

“Desta vez teremos um belíssimo estande com 44m², o maior que já tivemos entre as três edições da feira que já participamos”, explica gerente de marketing do Antares, Grazy Barros. A expectativa dos sócios-empreendedores, com o evento, é atrair novos parceiros para o aeroporto de aviação executiva, que promete ser o maior do Centro-Oeste.

Capitaneado pelas empresas goianas Tropical Urbanismo, Innovar Construtora, CMC Engenharia, BCI Empreendimentos e Participações e RC Bastos Participações, o polo Antares reúne investimentos da ordem de R$ 100 milhões, só em sua primeira fase.

Nesta primeira etapa, serão entregues a pista de pouso e decolagem com 1.980 metros de extensão e 45m de largura, mais área de embarque e desembarque para passageiros e 72 áreas (com metragens entre 1.000m² e 1.500 m²), já com toda a infraestrutura, o que inclui cabeamento de fibra ótica, pavimentação asfáltica, redes de água, esgoto e elétrica.