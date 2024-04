Afastado do Comando dos Colégios Militares deve ser secretário de Assistência Policial da Alego

Afastado do Comando de Ensino da Polícia Militar em meio a investigação de tráfico de influência na realização de eventos dos colégios militares, o coronel Luciano Souza Magalhães deve assumir a Secretaria de Assistência Policial Militar da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), com status de diretoria.

O presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto (UB), confirmou que Luciano será nomeado "a pedido do deputado Coronel Adailton", responsável pelas indicações para a Secretaria. Depois de questionado sobre a investigação, o presidente afirmou não ter conhecimento do caso e que conversaria com ambos antes de assinar o ato de nomeação.

Luciano esteve na Alego na manhã desta quarta-feira (10). O atual secretário da PM na Casa, Joneval Gomes de Carvalho Junior, foi nomeado pelo governador Ronaldo Caiado para a Superintendência de Inteligência Integrada da Secretaria de Segurança Pública do Estado, justamente o setor responsável pela elaboração de relatório de inteligência que apontou suspeitas de esquema nos colégios militares.

Conforme mostrou o Daqui, o superintendente Marco Antônio de Castro Guimarães foi exonerado do cargo e substituído por Joneval nesta quarta.

Luciano foi exonerado do Comando de Ensino no dia 3 de abril e transferido para o Comando Regional de Águas Lindas, por decreto do governador. Houve, no entanto, a articulação política para que ele assuma o cargo na Alego.

A TV Anhanguera mostrou na terça-feira (9) que o relatório de inteligência apontou favorecimento a duas empresas na realização de formaturas de estudantes dos colégios militares e mostrou ainda que os eventos eram "chefiados" e organizados por Camila Maia Gomes Magalhães, mulher de Luciano Magalhães e assessora do deputado Coronel Adailton. O relatório também diz que ela é "sócia oculta" das empresas. Os três citados negaram irregularidades.

Em novembro do ano passado, Coronel Adailton promoveu sessão solene em homenagem aos colégios militares, quando Luciano chamou o deputado de "patrono" das escolas.