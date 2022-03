Afundamento de pista interdita Avenida Topázio no Jardim Califórnia, em Goiânia

A Avenida Topázio, no Jardim Califórnia, na região leste de Goiânia, está parcialmente interditada. Os cones e as placas de sinalização foram colocados na segunda-feira (14) para identificar a parte baixa da avenida, que apresenta rachaduras. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) informou que realizará vistoria, nesta quarta-feira (16), para resolver a demanda o mais rápido possível.

O coordenador operacional da Defesa Civil de Goiânia, Anderson Marcos de Sousa explica que o local já vem sendo acompanhado e que não foi identificado alto risco. Ele detalha que foi realizado sobrevoo com drone acompanhado por técnicos da Defesa Civil e Seinfra e foi identificado um duto. Agora a prefeitura busca saber quem foi o responsável pela obra para tomar as medidas necessárias.

Sousa explica que a Defesa Civil foi chamada na segunda por moradores da região, que se preocuparam com o afundamento. O local interditado fica na baixada da avenida, sobre o Córrego Água Branca. Pelo que foi identificado até agora, o duto que fica sob uma das faixas da avenida não foi suficiente para escoar a água das chuvas dos últimos dias. Mas ele afirma que o local segue monitorado.

Gerente do supermercado Topázio, que fica na mesma avenida, Odenisio Pereira do Nascimento diz que o problema é recorrente. “Já teve reparo aqui, mas vem o tempo chuvoso e acontece isso de novo. Por enquanto está tudo bem, mas nossa preocupação é se avançar, como aconteceu no Vale do Araguaia. Essa é uma avenida importante na região.” A Avenida Topázio liga o Jardim Califórnia ao Jardim Novo Mundo.

A Seinfra informou que já analisou o caso e que já foi feita análise do problema, mas as obras de recuperação só começam depois do fim do período chuvoso.