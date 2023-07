Agência Nacional de Mineração enviará equipe a Crixás após falso alarme de rompimento de barragem

A barragem Serra Grande, localizada no município de Crixás, no norte de Goiás, passará por vistoria da Agência Nacional de Mineração (ANM), depois que o alarme de emergência foi acionado, na manhã de segunda-feira (10) sem que houvesse nenhum problema, provocando pânico nos moradores. Em nota, a Mineradora Anglo Gold Ashanti lamentou o ocorrido e se desculpou com os moradores de Crixás. A reportagem entrou em contato com a ANM, que informou estar apurando as causas do acionamento, e que uma equipe irá ao local nesta terça-feira (11).

A Anglo Gold Ashanti confirmou à reportagem que irá receber, nesta terça-feira (11), a visita da Agência Nacional de Mineração (ANM). "Devido ao acionamento indevido das sirenes do sistema de comunicação de emergência da barragem Serra Grande, localizada em Crixás (GO), os técnicos da ANM irão vistoriar a estrutura. A Anglo Gold Ashanti reafirma que a barragem está segura e estável."

Em 29 de março deste ano, a ANM emitiu uma declaração de condição de estabilidade, na qual a barragem Serra Grande foi considerada como ‘de baixo risco’. Já na classificação em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem, o documento classifica a barragem de Crixás na categoria de dano potencial alto.

Conforme o Plano de Ação de Emergência para Barragens de Mineração da barragem Serra Grande, configura-se estado de emergência quaisquer situações que ocorram fora do controle do empreendedor e afetem a segurança estrutural da barragem de maneira “severa e irreversível”. Nesse caso, um acidente é inevitável ou a estrutura já se encontra em colapso.

Caso um problema grave seja detectado, a barragem deve usar mensagens de notificação de emergência. Entretanto, existem outras situações em que o alarme pode ser disparado. Por exemplo:

Simulado: Atenção! Atenção! Este é somente um simulado de rompimento de barragem. Pedimos que paralisem suas atividades com segurança, e dirijam-se para os pontos de encontro, com tranquilidade.

Teste de sirene: Atenção! Este é um teste da sirene do sistema de alarme. Não estamos em emergência. Atenção! Este é apenas um teste de sirene.

Risco: Atenção! Atenção! Esta é uma situação de risco de rompimento de barragem. Dirijam-se para os pontos de encontro com segurança. Aguardem demais orientações da defesa civil no ponto de encontro.

E, por fim, estado de emergência, que foi o caso que aconteceu em Crixás:

Atenção! Atenção! Situação de emergência! Atenção! Atenção! Esta é uma situação real de emergência de rompimento de barragem. Dirijam-se para os pontos de encontro com segurança. Aguardem demais orientações da defesa civil no ponto de encontro.

O plano de ação também menciona o chamado “Acionamento Indevido” das sirenes do sistema de notificação de emergência de barragens, que se enquadra nas situações em que há o alerta sem que tenha havido o rompimento real da barragem.

Pânico

Após o alarme falso de rompimento na barragem, um dos moradores de Crixás contou como tudo aconteceu. Segundo Daniel Vieira, essa foi a primeira vez, em dois anos que ele mora no município, que a sirene de emergência foi acionada. “Todas as vezes que ela toca (sirene), ela diz a seguinte frase: ‘Atenção! Este é apenas um teste da barragem. Vá para seu ponto de encontro. Repetindo que isto é apenas um teste’. Só que hoje foi diferente, foi a seguinte mensagem: ‘Atenção! Estamos em emergência’ e pediu para evacuar as casas”.

Segundo o morador, após a mensagem se repetir por algumas vezes, a população da cidade entrou em desespero. Os comércios foram fechados e algumas pessoas tentaram fugir do município. “Virou um caos na cidade, todo mundo em pânico, todo mundo nas ruas correndo, fugindo de moto, até sem capacete. Foi um terror… Teve alguns acidentes de carro, teve pessoas que foram correr e se machucaram”, relata.

Momentos depois do susto, a população foi avisada por funcionários da Mineradora Anglo Gold Ashanti que o alarme foi acionado indevidamente, e que a população poderia retornar para suas casas e trabalhos.