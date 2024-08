Agehab alerta para tentativas de golpes por e-mail

A Agência Goiana de Habitação divulgou que golpistas utilizam o nome da instituição para aplicar golpes. A prática foi descoberta depois da denúncia de uma moradora de Morrinhos, na região sul de Goiás. Depois que ela se inscreveu para o Aluguel Social recebeu um e-mail informando que estaria apta a receber o benefício.

No comunicado, havia um link para sacar o recurso imediatamente. A candidata procurou a Agehab e foi informada que o e-mail era falso. No sistema constava que ela ainda não tinha sido contemplada.

“Se receber qualquer e-mail como se fosse da Agehab, jamais clique no link. Muito provavelmente é uma tentativa de clonar o telefone da pessoa”, avisa o presidente da Agência, Alexandre Baldy.

O presidente reforça ainda que os benefícios do Aluguel Social são depositados exclusivamente no aplicativo Pra Ter Onde Morar e que não é possível sacar o dinheiro.

Orientações da Agehab

A orientação do presidente da Agehab é que se faça a transferência do benefício diretamente para a conta do locador do imóvel, comprovando assim o correto uso do recurso. Baldy lembra ainda que todos os serviços são gratuitos, como as casas a custo zero, escrituras e Aluguel Social.

Somente no caso do Crédito Parceria, subsídio oferecido pelo Governo de Goiás para ajudar na aquisição de moradias por famílias com renda até 3 salários mínimos, existe uma contrapartida do beneficiário. Mas neste caso, ressalta ele, o contrato de financiamento é feito diretamente com uma instituição financeira, como a Caixa Econômica Federal.

Outra informação importante é que todas as inscrições para benefícios habitacionais são feitas exclusivamente pelo site goias.gov.br/agehab. As listas e convocações para receber os benefícios também podem ser acompanhados neste endereço eletrônico.

Se o candidato enfrentar alguma dificuldade, pode buscar assistência em um dos pontos de apoio da prefeitura (a lista dos locais de apoio está disponível no site da Agehab).

Em casos de dúvidas, qualquer pessoa interessada pode procurar os canais oficiais da Agência nas redes sociais, telefones ou pessoalmente, na sede da Agência, em Goiânia.

Serviço

Canais oficiais da Agehab

Atendimento geral: (62) 3096-5005 ou 5050

Denúncias – Ouvidoria: (62) 3096-5049 ou ouvidoria@agehab.go.gov.br

Redes sociais: @agehabgoias

Site: www.goias.gov.br/agehab