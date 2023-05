Agro Centro-Oeste Familiar 2023 começa na quarta-feira com cursos, oficinas e shows

A Agro Centro-Oeste Familiar 2023 vai acontecer de quarta-feira (17) a sábado (20), no Centro de Eventos da Universidade Federal de Goiás (UFG), no campus Samambaia, em Goiânia. Na programação estão previstos: feira da agricultura familiar e de economia solidária, cursos, oficinas, shows artísticos, atividades culturais, tenda da saúde, e várias outras atividades. Tudo com entrada gratuita e aberta ao público em geral.

Essa vai ser a 20º edição da feira, que este ano traz como tema: ‘Mais comida, menos agrotóxico’. São esperados estudantes, professores, pesquisadores, agricultores familiares e o público em geral. Segundo a organização durante os quatro dias da feira devem passar pelo local mais de 9 mil pessoas.

Na programação estão previstas: agricultura familiar e de economia solidária, cursos, oficinas, palestras, rodas de conversa, workshops, seminários científicos, cozinha camponesa, fazendinha agroecológica, shows artísticos, atividades culturais, tenda da saúde, além de diversas outras atividades. Veja abaixo algumas atrações culturais divulgadas:

A programação completa de palestras pode ser acessada pelo site: agrocentro.agro.ufg.br/p/25141-programacao-geral.

Quarta-feira - 17/05:

16h – Abertura

12h - Vitrine Cultural da UNIFIMES

14h - Apresentação circense Basileu França

15h40 e 17h30 -

Loirinha e Moreninha

Quinta-feira – 18/05

10h - Vitrine cultural da UNIFIMES

12h – EFAORI e EFAU

14 - Grupo de Mulheres do Cerrado da CPT GO

15h40 e 17h30 - Vitrine cultural da UNIFIMES

Sexta-feira - 19/05:

10h - Big Band Basileu França

12h - Forró Fiado e Antoniel e JJ

15h - Oficina Cozinha Show

17h - Oficina de percussão com Grupo Vida Seca (local: tenda externa)

17h - Grupo Vida Seca