Agrocolégio em Goiânia está com inscrições abertas

O Governo de Goiás, por meio da Emater Goiás e da Secretaria de Educação, está com inscrições abertas para as primeiras turmas do Agrocolégio Estadual Maguito Vilela. A unidade funciona no Centro de Treinamento da Emater, localizado no Câmpus Samambaia, no Setor Itaiaia, em Goiânia.

As vagas são destinadas a estudantes do meio rural que tenham concluído o 9º ano do ensino fundamental e desejam ingressar no ensino médio integrado à educação profissional, com formação técnica em Agropecuária. A capacitação oferece instruções sobre temáticas essenciais para a vida no campo, como irrigação, fitopatologia e solos.

São 60 vagas disponíveis para duas turmas de 1ª série. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário on-line, até esta quinta-feira (17). O endereço do site é www.emater.go.gov.br.



O processo seletivo será realizado em três etapas: análise dos documentos pessoais e do histórico escolar, análise da carta de intenção e entrevista com os candidatos