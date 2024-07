Além do pão de forma, outros alimentos podem afetar teste do bafômetro; saiba quais

Um vídeo do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), que mostra que comer pão de forma de algumas marcas pode acusar a presença de álcool no bafômetro, gerou preocupação em muitos motoristas e despertou a curiosidade sobre possíveis outros alimentos que podem afetar o resultado. Segundo a nutricionista Janaína Macedo, alguns sucos, bebidas fermentadas e frutas também podem entrar nessa lista, mas ressalta que para comprovar essa possibilidade, é necessário fazer o mesmo teste que o Detran fez com o pão.

Mesmo que o alimento tenha um teor alcoólico em sua composição natural por fermentação de bactérias, esse alimento vai ser metabolizado no corpo, então cada pessoa vai ter uma metabolização diferente. A gente não pode atestar que a pessoa vai ser pega no teste de bafômetro porque a metabolização do alimento varia de pessoa para pessoa”, explicou a nutricionista em entrevista.

Janaína afirma que qualquer alimento fermentado ou com fermentação natural com fungos e leveduras vão ter em sua composição teor alcoólico. Confira na lista abaixo:

Sucos: de maçã, de uva e de laranja - com níveis mais altos encontrados no suco de uva (0,86 g/litro de etanol);

Vinagre: de maçã principalmente e o balsâmico - podem conter entre 0,1% e 0,4% de teor alcoólico.;

Frutas fermentadas: bananas maduras, por exemplo, podem conter uma concentração de álcool de 0,4%. Isso porque à medida que as bananas amadurecem, os açúcares presentes na fruta começam a fermentar devido à ação de leveduras naturais presentes na casca e no ambiente;

Bebidas fermentadas: kefir - contém álcool;

Bebidas probióticas: kombucha - são utilizados muito probióticos para a fermentação e pode conter algum tipo de álcool.

"Esses alimentos, como frutas fermentadas, são ricas em frutose e as bactérias, fungos e leveduras vão formar ali uma bebida. Então, já é mais tranquila. Agora, frutas muito maduras vão ter um teor alcoólico maior porque tem frutose e, à medida que vai acontecendo a maturação, as bactérias e fungos vão fermentando aquela frutose do alimento. Mas essa metabolização varia de pessoa para pessoa e a gente não deve criar um pânico por isso”, afirma a nutricionista.

Para pessoas que consomem algum desses alimentos, Janaína pontua que uma solução seria a criação de um código de boas condutas e orientação para a população com relação a esse alimento. Os níveis de álcool presentes em alimentos fermentados ou frutas maduras são muito baixos por isso as pessoas não precisam entrar em pânico", destaca a nutricionista.

Confira algumas orientações da profissional abaixo:

• Ler os rótulos dos alimentos cuidadosamente;

• Optar por alimentos frescos e minimamente processados;

• Evitar alimentos e bebidas fermentadas;

• Preparar os alimentos em casa para controlar os ingredientes e processos de produção;

• Reduzir a quantidade de massas e açúcares;

• Obter orientação adequada do profissional da área de saúde.

Teste do bafômetro

O presidente do Detran-GO, Waldir Soares, afirmou que o condutor pode pedir para o agente de trânsito refazer o teste minutos depois. "Nós fizemos o teste apenas com o pão. Mas em qualquer situação, o motorista pode pedir sim um segundo exame", explica Waldir.