Albert Einstein assume gestão do Hugo a partir de 4 de junho

O governo de Goiás divulgou, nesta terça-feira (28), que a Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein assumirá a gestão do Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), a partir de 4 de junho, na próxima semana.

Em nota, o governo informou que a assinatura de contrato emergencial faz parte de medida para “garantir, em caráter de emergência, a não interrupção das atividades na unidade de saúde, a fim de evitar prejuízos aos pacientes que dependem de cuidados no local e ainda elevar o patamar de excelência de atendimento do principal hospital de urgências do estado”.

Atualmente a gestão do Hugo é de responsabilidade do Instituto CEM. No dia 17 de maio, a organização social (OS) ameaçou rescindir o contrato de gestão do Hugo sob argumento de inadimplência de pagamentos do estado.

Apesar de o governo ter negado pendências no contrato, o Daqui mostrou que a administração pública fez recentes empenhos de pagamentos à OS com justificativa de "valores glosados equivocadamente na regularização de despesas no período de 01/01/2022 a 17/05/2022".

Reportagens do Daqui têm mostrado o interesse do governo estadual em ter o Albert Einstein na gestão do Hugo. Em chamamento público realizado no ano passado, a organização da sociedade civil ficou em terceiro lugar. O primeiro lugar era da OS Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus (HMTJ), de Minas Gerais, que renunciou à gestão da unidade de saúde.

O CEM ficou em segundo lugar no processo, mas foi excluído pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) após ser desqualificado por "apresentação de documentação fraudulenta”, "com o intento de comprovar a sua capacidade técnica na área da saúde".

De acordo com o governo de Goiás, o contrato emergencial tem as mesmas cláusulas do documento assinado anteriormente com o Instituto CEM, “com iguais metas e repasse de valor mensal de R$ 21.784.313,50, considerando custeio, programa de residências médica e multi, e ainda a folha de servidores efetivos”.