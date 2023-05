Alego aprova em 1ª votação remédios de graça para pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção

Os deputados da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) aprovaram, em 1ª votação, um projeto de lei (PL) que garante o fornecimento gratuito de medicamentos específicos para pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) pela rede pública do estado. A proposta tem como objetivo atender pessoas com o transtorno e que comprovem não ter recursos financeiros para arcar com o tratamento.

A reportagem, o deputado estadual Charles Bento (MDB), autor do PL, afirmou que muitos dos que são diagnosticados com TDAH enfrentam dificuldades para ter acesso aos medicamentos psicoestimulantes e ao devido tratamento, justamente pelo custo elevado desses.

“São medicamentos caros, tratamentos caros. Só para conseguir a consulta com o especialista já é difícil. A medicação é mais difícil ainda”, pontuou.

O parlamentar lembrou ainda que a falta de tratamento adequado prejudica o indivíduo com TDAH em várias áreas da vida, sobretudo na acadêmica. “Muitas vezes, a pessoa até deixa de se formar porque tem essa dificuldade”.

O texto do PL destaca que deve “haver um cadastro prévio na rede pública de Saúde para que haja o atendimento preferencial.” Para entrar em vigor, a proposta precisa passar pela segunda votação e sanção do governador para entrar em vigor.

O transtorno

Conforme dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e divulgados pelo Ministério da Saúde, o TDAH é caracterizado como “um transtorno neurobiológico de causas genéticas, caracterizado por sintomas como falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o indivíduo por toda a vida.”

A associação afirma que em torno de 60% das crianças e adolescentes com TDAH “entrarão na vida adulta com alguns dos sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade, porém em menor número”.

O transtorno deve ser tratado de modo múltiplo, “combinando medicamentos, psicoterapia e fonoaudiologia”.