Alerta para tempestade é emitido para o Sul de Goiás

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste domingo (15) um alerta de perigo potencial para tempestades no Sul de Goiás. O aviso vale até a manhã desta segunda-feira (16). A previsão indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhada de ventos intensos de 40 km/h a 60km/h e queda de granizo. Há também uma frente fria esperada para a região nos próximos dias, inclusive com risco de geada.

Apesar da condição adversa, é baixo o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Ainda assim o órgão reforça que, em casos de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar ou estacionar o carro embaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão por conta do risco de queda e descargas elétricas. Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Para Catalão, a previsão é de possibilidade de chuva pela manhã e à tarde. A temperatura deve oscilar entre 32ºC e 19ºC. Já a umidade relativa do ar ficará entre 30% e 80%, conforme as informações do órgão.

Capital

Para Goiânia também há possibilidade de chuva isolada. A temperatura máxima prevista para esta segunda-feira (16) é de 32°C e a mínima de 18°C. A umidade ficará entre 30% e 90%. A previsão de precipitação na capital permanece até terça-feira (17). Além disso, as temperaturas devem começar a cair a partir de quarta-feira (16). Na quinta-feira (17) pode chegar a 6ºC na cidade, segundo o Inmet.

Frente Fria

Dados do Instituto apontam uma queda acentuada na temperatura de todo o país nos próximos dias. Há uma onda de frio circulando pela região Sul do Brasil hoje. Em seguida, o frio se espalhará rapidamente até o norte do país.

O clima frio poderá derrubar as temperaturas até 10°, especialmente na Região Sul e no sul das regiões Centro-Oeste e Sudeste.

Para a parte Sul de Goiás as temperaturas começam a cair a partir da próxima terça-feira (17). Há, inclusive, possibilidade de geada. Para Jataí, na próxima quinta-feira (19), espera-se temperatura mínima de 4°C.