Alto Paraíso de Goiás recebe curso gratuito de formação em audiodescrição

O município de Alto Paraíso de Goiás recebe, entre os dias 8 e 21 de abril, o curso de formação em Audiodescrição, promovido pela artista Marise Glória Barbosa. Serão oferecidas 25 vagas destinadas a artistas, produtoras culturais, guias turísticos, estudantes, pessoas com deficiência visual.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 30 de março, por meio do envio de carta de intenção para o e-mail: audiodescricaodomundo@gmail.com. O curso conta com o apoio da lei federal Paulo Gustavo, mecanismo gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

A temática a ser desenvolvida reúne conceitos e práticas essenciais em audiodescrição: análise de imagens estáticas e dinâmicas, roteiros para descrição e elaboração de produtos e serviços artístico-culturais acessíveis.



As aulas serão ministradas no Polo UAB, Universidade Aberta de Alto Paraíso, com horários de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, no sábado, das 9h às 12h e das 13h às 17h, e domingo, das 9h às 12h.



Audiodescrição é um caminho para pessoas cegas ou com baixa visão acessarem imagens estáticas, fotos e pinturas, e ou dinâmicas, filmes, audiovisuais, espetáculos. Todos os inscritos receberão o certificado após o curso.



Programação

Segunda a sexta-feira, de 08h às 12h

Sábado (20/04),de 09h às 12h e 13h às 17h

Domingo (21/04),de 09h às 12h



Serviço: Curso de Audiodescrição

Data: 08 a 21 de abril

Local: Polo UAB – Alto Paraíso de Goiás

Informações: pelo e-mail acima e por (61) 981714140