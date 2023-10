Aluguel Social: abertas as inscrições em quase 50 cidades de Goiás; saiba como participar

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) está com as inscrições abertas para moradores de 47 cidades de Goiás que desejam participar do programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Os interessados podem se inscrever pelo site da Agehab por tempo indeterminado. Goiânia, Aparecida e Águas Lindas estão na lista de municípios (confira lista no final da matéria).

Segundo o edital, podem se inscrever famílias que ainda não foram beneficiadas no programa. Além disso, a pessoa que mora de aluguel deve ter CadÚnico atualizado, morar há pelo menos três anos no município e não possuir imóvel próprio. Considerando estes itens, a família precisa atender a pelo menos um dos requisitos específicos.

A Agehab orienta que os interessados leiam o edital antes de efetuarem as inscrições, mesmo que os requisitos sejam os mesmos das edições anteriores.

Requisitos específicos

Estão entre os requisitos específicos para receber o Aluguel Social: superendividamento, moradia improvisada, nome negativado no SPC/Serasa, vítima de violência doméstica, idoso, deficiente, família só com pai ou só com mãe, ter se inscrito para imóvel de programa habitacional no Estado e não ter sido contemplado, cadastro em programas sociais do Estado de Goiás, bolsista do Probem ou estudante da UEG. Basta comprovar um destes itens, além dos requisitos gerais, já informados.

Aluguel Social

O Aluguel Social foi criado no final de 2021, em um momento em que várias pessoas estavam perdendo os seus lares em decorrência da pandemia. Segundo a Agehab, atualmente o programa já beneficia simultaneamente cerca de 40 mil famílias.

O recurso mensal de R$ 350, que deve ser usado exclusivamente para custear a locação de imóveis, é concedido por 18 meses. Os interessados devem posteriormente, quando convocados, comprovar com documentos que se encaixam nos requisitos do programa.

Municípios com inscrições do Aluguel Social reabertas :

Abadia de Goiás

Águas Lindas de Goiás

Alto Paraíso de Goiás

Anápolis

Aparecida de Goiânia

Aragoiânia

Caldas Novas

Caldazinha

Catalão

Cavalcante

Ceres

Cidade Ocidental

Colinas do Sul

Divinópolis de Goiás

Flores de Goiás

Formosa

Formoso

Goianésia

Goiânia

Guarani de Goiás

Hidrolândia

Iaciara

Inhumas

Itumbiara

Jaraguá

Jataí

Luziânia

Mineiros

Monte Alegre de Goiás

Morrinhos

Nerópolis

Niquelândia

Nova América

Nova Roma

Novo Gama

Palmeiras de Goiás

Planaltina

Rialma

Santo Antônio do Descoberto

São Domingos

São João D’Aliança

São Miguel do Araguaia

Senador Canedo

Teresina de Goiás

Trindade

Uruaçu

Valparaíso de Goiás