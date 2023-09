Aluguel Social tem inscrições abertas em 18 cidades goianas; veja como se inscrever

As inscrições para o programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social começam na próxima terça-feira (19) em mais de 18 cidades goianas. Os interessados devem se inscrever pelo site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

O recurso mensal de R$ 350 é concedido por 18 meses a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social, estudantes da UEG e bolsistas do Probem que devem comprovar que se encaixam nos requisitos do programa.

Confira abaixo a lista com todas as cidades

Alexânia;

Pontalina;

Acreúna;

Abadiânia;

Paraúna;

Caçu;

Uruana;

Goianápolis;

Piranhas;

Campos Belos;

Ouvidor;

Serranópolis;

Mozarlândia;

Itauçu;

Itapuranga;

Americano do Brasil;

Mara Rosa;

Santo Antônio de Goiás;

Requisitos específicos

Para participar do programa é necessário morar de aluguel há pelo menos três anos no município. Ter o CadÚnico atualizado e não possuir imóvel próprio. Além disso, é necessário atender a pelo menos um dos requisitos específicos como:

Superendividamento;

Moradia improvisada;

Nome negativado no SPC/Serasa;

Vítima de violência doméstica;

Idoso;

Deficiente;

Família só com pai ou só com mãe;

Ter se inscrito para imóvel de programa habitacional no Estado e não ter sido contemplado (tem que estar no sistema da Agehab);

Cadastro em programas sociais do Estado de Goiás, bolsista do Probem ou estudante da UEG.

Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social

O Aluguel Social foi criado no final de 2021 e já beneficia 40 mil famílias de 66 cidades. Com a entrada destes 18 municípios, o programa alcançará 84 localidades.