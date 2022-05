Aluna de Goiânia vence etapa estadual do Concurso Internacional de Cartas

A estudante Nami Sano, de 14 anos, conquistou o primeiro lugar da etapa estadual da 51ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado mundialmente pela União Postal Universal (UPU) e organizado no Brasil pelos Correios. A jovem cursa o 9º ano no Centro Educacional Sesc Cidadania, em Goiânia. A aluna e a escola vencedora receberão certificados e as premiações de R$ 6 mil e R$ 6,5 mil, respectivamente. Os prêmios são superiores aos da maioria dos vencedores estaduais, pois além de vitória regional, Nami Sano e a escola comemoram, ao mesmo tempo, o resultado nacional, em que conquistaram o terceiro lugar.

“Fiquei muito surpresa! Resolvi escrever a carta sem muitas expectativas de ser classificada, por isso demorou até a ficha cair. Fiquei realmente feliz e orgulhosa do resultado”, disse a jovem. “O resultado, além de ressaltar o esforço, dedicação e comprometimento da aluna, também destaca o trabalho de qualidade da equipe pedagógica da escola. Ficamos extremamente contentes, o que nos deixa esperançosos quanto ao futuro, pois estamos preparando cidadãos críticos e formadores de opinião”, acrescentou a diretora do Centro Educacional Sesc Cidadania, Luciene Almeida.

O certame, sempre com temas atuais e oportunos, trouxe a questão climática para este ano: “Escreva uma carta a uma pessoa influente para explicar por que e de que forma ela poderia tomar iniciativas para combater a crise climática.” A carta vitoriosa foi direcionada ao empresário norte-americano Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e proprietário das principais redes sociais do mundo. Em seu texto, Nami Sano sugere a criação de ferramentas virtuais para conectar pessoas a projetos de preservação ambiental. “Fiquei sabendo que participaria a menos de uma semana do fim do concurso, então escolhi para quem escreveria e o que diria com um pouco de pressa. Mas pude fazer a escrita da carta com tranquilidade e cuidado, além de ter recebido auxílio da minha professora para fazer a revisão”, relembra Nami.

Ela aproveita a oportunidade para aconselhar outros jovens estudantes. “Acredito que todos os alunos deveriam se dar a chance de participar se tiverem a oportunidade. Ganhando ou não, os temas e o processo de escrita geram muita reflexão e aprendizado. É muito positivo para nós jovens, como estudantes e como cidadãos”, diz a garota. O resultado deste ano reforça o bom histórico do estado de Goiás na disputa. Em 2017, a representante goiana, Emilly Oliveira Rodrigues, de apenas 11 anos, recebeu uma menção honrosa na fase nacional. Em 2016, a carta de Lucas Bueno Teixeira, 15, da cidade de Mineiros, conquistou o segundo lugar nacional. Goiás também já recebeu o prêmio máximo ao vencer a etapa internacional em 2006, com a estudante Laura de Paula Silva, de Goianésia.

Vencedora nacional

A vencedora nacional da 51ª edição do Concurso Internacional de Redação de Cartas é Bárbara Yijiu Faria Sung, estudante de 15 anos, que cursa o 2º ano do Ensino Médio, do Colégio Pro, em Maringá, no Paraná. A aluna e a escola vencedora receberão certificados, além das premiações de R$ 10 mil e R$ 10,5 mil, respectivamente.

O segundo colocado nacional foi Felipe Zlot, de 14 anos, aluno do 9º ano, da Escola Alef Peretz, de São Paulo (SP). Pelo segundo lugar, aluno e escola recebem, respectivamente, R$ 8 mil e R$ 8,5 mil.