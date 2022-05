Alunos ficam feridos após GCM usar spray de pimenta para separar briga, dizem funcionários

Ao menos dez estudantes precisaram ser socorridos após uma ação da Guarda Civil Metropolitana (GCM) realizada nesta terça-feira (3) na Escola Professora Dalka Leles, no Residencial Orlando de Moraes, região norte de Goiânia. De acordo com os funcionários do local, os guardas teriam usado spray de pimenta dentro da unidade de ensino para separar uma briga.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local e fizeram o socorro dos adolescentes por conta dos efeitos do gás. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência.

Para a Rádio CBN, os funcionários do colégio revelaram que equipes da GCM estavam realizando, há alguns dias, rondas na porta da unidade para evitar brigas de alunos.

Nesta terça, os guardas entraram no colégio para separar uma suposta confusão, momento em que teriam utilizado o spray. Pais e responsáveis pelos estudantes denunciaram os guardas por abuso de autoridade.

A GCM diz que irá se pronunciar sobre o caso em breve. O espaço segue aberto para manifestação.