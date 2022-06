Alunos goianos desenvolvem aplicativo de transporte e apresentam na Campus Party

Alunos de uma escola de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal (DF), vão apresentar um aplicativo de transporte de passageiros e entrega de comida durante a Campus Party Goiás, que ocorre entre 15 a 19 de junho, no Passeio das Águas.

Quatro estudantes do Centro Educacional (CED) Myriam Ervilha criaram um aplicativo de mobilidade urbana que desenvolve as mesmas funções que os programas de transporte por um valor muito menor que os concorrentes.

Lançado dia 28 de maio na Play Store e Apple Store, o aplicativo Tilary foi desenvolvido para ajudar a população que sofria com o transporte público e privado do município.

Com a mentoria do professor Ciro Rockert, os alunos Lucas Carneiro e Luiz Fernando, ambos de 17 anos; e Gabriela Dourado e Thalis da Silva, de 16, começaram a desenvolver o aplicativo em fevereiro deste ano e já estão recebendo propostas de várias multinacionais, como a Triumph Motorcycles.

“Em uma das apresentações da escola, um dos alunos homenageados foi ovacionado e contou que o pai chorou de emoção. Vai muito além de apenas uma conquista mercadológica. O aluno começa a acreditar em si mesmo, quando eu vejo isso, percebo que é uma transformação catártica”, conta o professor, que também leciona na Escola do Futuro de Goiás (EFG) Sarah Kubitschek, parceira do CED.

De acordo com Ciro, o que não se desenvolve na escola é feito na EFG por causa da estrutura, dos aparelhos modernos e do corpo docente diferenciado. Após ganhar emenda parlamentar, o idealizador do projeto vai contar com óculos de realidade aumentada e impressora 3D, para que os alunos consigam criar todos os objetos em 3D e estejam cada vez mais inseridos no multiverso.

Aplicativo

O Tilary oferece, por meio de uma plataforma digital, serviços de delivery, mototáxi e transporte particular, com uma taxa menor que a dos concorrentes. Atualmente, os desenvolvedores estão trabalhando para levantar mais motoristas e usuários, e aumentar o número de cidades que utilizam o app, cliques de anúncios e faturamento.

Antes de começar o trabalho, os alunos passaram por uma verdadeira imersão de conteúdos de empreendedorismo, códigos, ferramentas tecnológicas, teorias e metodologias usadas por grandes empresários do Vale do Silício. Ciro Rockert contou ao O Popular, que chama carinhosamente o município de “Vale do Santo Antônio”, devido a grande transformação digital e tecnológica de Santo Antônio do Descoberto.

“A cidade saiu de um estado de desemprego e passou a ser tecnológica e digital, com formas alternativas de renda e exportação de talentos. O app Tyler, por exemplo, tirou muitos motoristas de condições irregulares e lhes deu seguro de vida”, explica. A expansão de atuação prevê, para breve, os municípios de Águas Lindas de Goiás e cidades-satélites, como Samambaia e Recanto das Emas.

Inovação

Na Escola do Futuro Sarah Kubitschek, haverá a criação de um núcleo específico para desenvolvimento de aplicativo. Além deste projeto, outros 12 devem ser desenvolvidos em parceria com o Centro Educacional Myriam Ervilha.

De acordo com Ciro, 12 obras de NFT também foram desenvolvidas pelos alunos, e uma delas, foi comprada pelo jogador Neymar. “Non-fungible Token” (NFT) é uma espécie de certificado digital que define originalidade e exclusividade a bens digitais.

Com a chegada dos novos aparelhos (óculos de realidade e impressora 3D), os alunos vão desenvolver seus projetos em melhor qualidade, com um tempo de produção muito menor. “O que era feito em quatro anos, poderá ser feito em apenas duas horas”, explica.