Alvo da PF, advogada é suspeita de repassar fuzil para homem que foi preso em Goiânia

A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão, nesta terça-feira (19), em endereços de uma advogada suspeita de fornecer armamento de grosso calibre, em Goiânia. A Polícia Federal informou que um notebook foi apreendido.

O jornal entrou em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Goiás (OAB-GO) via e-mail e aguarda retorno.

Segundo a Polícia Federal, um homem foi preso com um fuzil que pegou com a investigada. O homem que teria recebido o fuzil da advogada foi preso no Setor Parque Santa Rita, em Goiânia, no dia 29 de novembro. Na ocasião, ele disse à polícia que foi pago por integrante de facção criminosa para pegar o fuzil com a advogada e entregá-lo a outro membro da facção.

A operação denominada “Pé no Chão”, organizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/GO), faz alusão à tese defensiva apresentada pela advogada, uma vez que ela negou participação no crime e disse que o objeto entregue ao homem preso em flagrante tratava-se de um calçado do tipo bota. Mais de 20 servidores de todas as instituições-membros da FICCO/GO participaram da operação deflagrada nesta terça.