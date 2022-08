Anápolis recebe festival de churrasco no fim de semana

Anápolis recebe neste sábado (6/8) o festival de churrasco Brazza BBQ. Mais de 2 toneladas de carnes serão preparadas por 12 chefs renomados, em 8 horas de evento open bar e open food, no Parque de Exposições Agropecuárias da cidade.

No Brazza BBQ, o público poderá saborear diversos cortes premium e acompanhar as diferentes técnicas que o churrasco nos proporciona. Além de carne e open bar (bebidas com e sem álcool), o evento disponibilizará também espaço kids.

Organizado pelo chef Romer Pereira, o Brazza BBQ tem 12 estações confirmadas: Linguiça Cuiabana; Assado de Tiras; Varal de Frango; Costela Fogo de Chão; Ancho; Brisket; Porchetta; Paleta Suína Defumada; Short Rib; Hambúrguer; Fraldinha; Carne Serenada e vegetariano. Os ingressos estão à venda no Sympla.



SERVIÇO

Brazza BBQ - Anápolis

Local: Parque de Exposições

Data: sábado (6/8)

Horário: das 14 às 22 horas

Ingresso: Sympla (Online) e pontos físicos em Anápolis (Kranfo - Empório e Carnes (Av. S-4, Q. 78 L. 01, Loja 02 e 03 - Anápolis); Adega - ( 377 C, Praça Dom Emanuel - Jundiaí, Anápolis); H7 Lounge (R. Barão de Cotegipe, 15 - Centro, Anápolis - GO).

Haverá bilheteria no local