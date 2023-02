Anápolis vai suspender construções em áreas críticas para alagamentos

A prefeitura de Anápolis vai suspender todos os alvarás de construções que estiverem em áreas consideradas críticas para transtornos decorrentes de chuvas. A afirmação foi feita pelo prefeito Roberto Naves nesta segunda-feira (13) durante uma entrevista coletiva.

O município foi duramente afetado por uma chuva forte no último domingo (12). Houve queda de ponte, dano em adutora de abastecimento público, alagamentos e a estrutura de moradias e comércios também foram afetados.

A suspensão dos alvarás de construção será temporária. Eles serão reavaliados, mas não foi informado quanto tempo isto vai levar. O prefeito afirmou também que a Procuradoria do Município vai elaborar processos de desapropriações de áreas que possam servir a obras de bolsões que visam a evitar ou reduzir os efeitos de tempestades.

As classificação dos espaços como críticos e propícios para a construção de bolsões é realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano.

“Este mapeamento será apresentado para que a gente possa publicar o decreto emergencial, que vai durar o tempo necessário para a execução de obras que devem levar em torno de 45 a 60 dias para serem finalizadas”, afirmou o prefeito.

No início da noite desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros local auxiliava a administração municipal em um levantamento dos danos. O trabalho é para compor a documentação que vai embasar um decreto de declaração de Situação de Emergência. A previsão era que o documento fosse publicado até o fim da noite desta segunda no Diário Oficial do Município.

No domingo houve muitos chamados para os bombeiros. Nove deles se converteram em registros referentes a alagamentos. “No mais crítico, nós fizemos a retirada de duas vítimas que tentaram atravessar (a água) em cima de uma caminhonete. Nós usamos embarcação para este trabalho”, explicou o tenente Leandro de Santana Ribeiro.

Os danos aos estabelecimentos, conforme dados parciais, afetaram aproximadamente 20 comércios e 20 residências. Os impactos foram de menor potencial nas estruturas físicas. “Houve alagamentos de comércios, muros que cederam ou portões danificados”, detalha o coordenador da Defesa Civil de Anápolis, Rafael Moreira Farinha.

Muitos dos chamados para a Defesa Civil foram para limpeza de ruas. O dia foi de retirada de entulho, galhadas e lixo, além da lavagem das vias públicas.

Em alguns pontos ao longo do Córrego das Antas, a água alcançou dois metros de altura na via pública. Dentre os comércios afetados está um petshop que foi tomado pela lama.

O transbordamento do córrego afetou principalmente as avenidas Ayrton Senna e Miguel João e a Rua Amazílio Lino Souza, nas imediações das Vilas Jussara e Santana.

Outro ponto afetado com gravidade foi a Avenida Independência entre o Bairro Lourdes e o Residencial Flamboyant. No local havia um bueiro tubular que se rompeu. O incidente abriu uma cratera que mede aproximadamente 18 metros de comprimento e 12 metros de largura. Em nenhum dos incidentes na cidade, conforme a Defesa Civil, houve feridos.

Entre o bueiro e o asfalto há uma adutora da Saneago. A estrutura se rompeu e foram afetados pelo desabastecimento além do Residencial Flamboyant, os bairros Buritis, Flor de Liz, Ibirapuera e Summerville.

A Saneago informou que os trabalhos foram iniciados ainda no domingo e que os moradores estão recebendo água por meio de caminhões-pipa. O serviço deve ser normalizado nesta terça-feira (14).

Tempestade

A chuva de domingo durou aproximadamente duas horas. Foram 47,8 milímetros conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O volume equivale a 20% do esperado para todo mês de fevereiro.

Anápolis ainda está sob um alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inpe). Rajadas de ventos intensos com até 60 km/h, chuva de 20 a 30 milímetros por hora (mm/h), corte de energia, queda de galhos de árvores e alagamentos podem ocorrer até às 10h desta terça-feira (13), conforme a previsão.

Além de Anápolis, o alerta do Inpe se estende a outros municípios do Centro goiano, bem como outras áreas da Região Centro-Oeste.