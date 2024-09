Anicuns lança concurso com salários de até R$ 7,8 mil

A Prefeitura de Anicuns publicou edital para concurso no município. O certame oferta 133 vagas imediatas mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades se distribuem em diversos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem alcançar até R$ 7,8 mil.

Entre as vagas ofertadas estão para fonoaudiólogo, nutricionista, engenheiro civil, farmacêutico, psicólogo, pedreiro, auxiliar de creche, assistente administrativo, cozinheiro (a), jardineiro (a), mecânico, motoristas, entre outros. As cargas horárias variam entre 30 e 40 horas semanais, de acordo com o cargo.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas entre os dias 7 de outubro e 6 de novembro, exclusivamente online, pelo site do IBGP Concursos. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 150.

Os candidatos que atendem aos critérios estabelecidos no edital poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 7 e 10 de outubro. A prova objetivo está prevista ser realizada no dia 15 de dezembro. Haverá também provas práticas, dependendo do cargo escolhido pelo candidato.