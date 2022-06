Antt aprova aumento de pedágio para BR-050

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) aprovou o aumento na tarifa de pedágio para o trecho concedido da BR-050, que começa no entroncamento com a BR-040, em Cristalina, e vai até a divisa de Minas Gerais e São Paulo. O reajuste de 10,54% foi publicado no Diário Oficial no dia 7 de junho e passa a valer a partir desta quinta-feira (9).

De acordo com a agência, a alteração anunciada para o trecho explorado pela concessionária Eco050 leva em consideração a variação da inflação (IPCA). Além disso, também foi aplicado desconto para reequilíbrio de 5,2% sobre tarifa básica quilométrica contratual, que se refere ao chamado Fator D, correspondente ao que não foi cumprido no contrato. Por outro lado, houve acréscimo de R$0,31 para reequilíbrio de receitas (Fator C).

Com isso, o valor do pedágio na rodovia em Goiás chega a até R$8,90 para automóveis, caminhonetes e furgões. Na praça de Ipameri, o valor passará de R$6,90 para R$8,30; na praça Campo Alegre de Goiás, de R$7,40 para R$8,90. Já para veículos maiores como caminhão com reboque, o novo valor chega a R$53,40.

Confira as novas tarifas de pedágio da BR-050:

Ipameri (GO)

Km 143+985

Automóvel, caminhonete e furgão: R$ 8,30

Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão: R$ 16,60

Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 12,45

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus: R$24,90

Automóvel e caminhonete com reboque: R$16,60

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos): R$33,20

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$41,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$49,80

Motocicletas, motonetas e bicicletas moto: R$ 4,15

Campo Alegre (GO)

km 226+000

Automóvel, caminhonete e furgão: R$8,90

Caminhão leve, Ônibus, caminhão-trator e furgão: R$17,80

Automóvel e caminhonete com semirreboque: R$ 13,35

Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e Ônibus: R$26,70

Automóvel e caminhonete com reboque: R$ 17,80

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos): R$35,60

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos): R$44,50

Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (6 eixos): R$53,40

Motocicletas, motonetas e bicicletas moto: R$4,45