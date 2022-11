Ao ser preso, suspeito de aplicar golpes tenta subornar guardas: ‘Passo três PIX’

Um idoso foi preso na tarde desta segunda-feira (21) suspeito de aplicar golpes em comerciantes de Goiânia e da Região Metropolitana. De acordo com a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), o homem de 60 anos ainda tentou subornar os agentes com Pix no valor de R$ 5 mil para ser liberado.

A corporação afirma que, até o momento, pelo menos 20 comerciantes foram vítimas do golpe. O comandante Vagner Rodrigues explica que o suspeito usava dados de empresas para falsificar folhas de cheque e realizar compras em marcenarias, madeireiras, ferragistas e outras lojas.

“As empresas que tinham os dados usados nesses cheques começaram a desconfiar após receber cobranças de bancos e, por isso, denunciaram o caso”, contou. O comandante ainda destaca que o idoso se apresentava como uma pessoa de confiança dos donos dessas empresas.

O suspeito foi preso sem direito a fiança por estelionato, falsidade ideológica e por tentativa de suborno após ter oferecido aos agentes da Romu um Pix de R$ 5 mil para ser liberado. Em um vídeo, o suspeito confessou a tentativa de suborno, porém a corporação não permitiu a divulgação das imagens.