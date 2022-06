Aos 81 anos, morre Seu Alberto, fundador do Empada do Alberto em Goiânia

Morreu, neste domingo (5), Alberto Cavalcante de Sousa, o “Seu Alberto”. Seu estabelecimento, Empada do Alberto, é famoso em Goiânia pela qualidade das empadas e a presença recorrente de personalidades famosas. Seu Alberto tinha 81 anos de idade e, segundo seu sobrinho, não resistiu às complicações de uma pneumonia. O velório acontecerá nesta segunda-feira.

A morte foi confirmada às 14h30 de ontem, no Hospital Ruy Azeredo, em Goiânia, onde Seu Alberto estava internado desde o dia 28 de maio. Ao DAQUI, seu sobrinho, Wanderlan Cavalcante, informou que o tio também teve Covid-19, doença da qual conseguiu se recuperar.

À reportagem, Cavalcante lembrou um pouco da história do tio. “Minha avó, mãe dele, veio da Bahia e mexia com feira e teve uma banca no Mercado Central. Ele praticamente nasceu e viveu no Mercado Central”, destaca.

Em uma postagem nas redes sociais, o filho de seu Alberto, Amâncio, lamentou a perda do pai. “Perco um amigo, companheiro e mentor. Hoje Goiânia perde uma pessoa que amou essa cidade, que viveu a história dela junto com os seus personagens principais”, escreveu.

“Foram 75 anos de vivência no Mercado Central, alguns debaixo do balcão e na grande maioria servindo. Estou falando de: Alberto Cavalcante de Sousa, um pai esposo e avó maravilhoso a quem tenho muito orgulho e que levarei comigo por toda a vida. Descanse em paz junto aos seus e que Deus lhe acompanhe por toda a eternidade”.

O velório do Seu Alberto está previsto para começar às 11h de hoje. Já o sepultamento deve ocorrer às 14h, no Cemitério Parque Memorial.

Prefeito manifestou pesar

Em nota divulgada nesta segunda-feira (6), o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, manifestou pesar pela morte de Seu Alberto. Segundo ele, o empresário "dedicou a vida ao Mercado Central de Goiânia, sobretudo ao ofício de produzir a melhor empada que conhecemos, e servi-la a todos que ali chegavam".

Veja abaixo:

"Nota de pesar do prefeito Rogério Cruz pelo falecimento do Seu Alberto, fundador da Empada do Alberto

Recebi, com consternação e pesar, a notícia do falecimento do querido Seu Alberto, fundador do estabelecimento Empada do Alberto.

Alberto Cavalcante de Sousa, que faleceu aos 81 anos, dedicou a vida ao Mercado Central de Goiânia, sobretudo ao ofício de produzir a melhor empada que conhecemos, e servi-la a todos que ali chegavam: goianienses, moradores de outros municípios do Brasil, estrangeiros e personalidades, atraídas pela fama da iguaria.

Foram 75 anos dedicados ao trabalho, sempre com sorrisos, simpatia e boas histórias.

A maior riqueza de um povo é construída por aqueles que se entregam por inteiro à preservação de sua memória. Seu Alberto nasceu e cresceu aqui, formou família e contribuiu ativamente com a nossa cultura e culinária.

Seu Alberto era um regionalista nato. Amava a terra onde vivia e colaborou para o seu florescer.

Neste momento de dor e tristeza, eu, a primeira-dama Thelma Cruz, e os goianienses nos colocamos em orações pela família e amigos do Seu Alberto, que muito amou nossa capital, difundiu valores e virtudes. Que Deus o receba e console os que aqui sofrem com sua morte.

Rogério Cruz

Prefeito de Goiânia"