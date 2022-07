Após 2 anos, temporada do Araguaia deve receber 1,5 milhão de turistas

Depois de dois anos, há expectativa de recorde de público na temporada do Araguaia deste ano. Segundo o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, há a previsão de que 1,5 milhão de turistas passem pelos municípios que são banhados pelo rio. Só em Aruanã, o prefeito Hermano Carvalho (UB) diz esperar mais de 400 mil pessoas.

A temporada de julho, quando praias do Rio Araguaia costumam atrair turistas, foi cancelada em 2020 e 2021 por conta da pandemia da Covid-19. O retorno em 2022 depois desse hiato é o que motiva a expectativa de recorde de público.

“As pessoas estão muito conectadas com a fé, e aí temos o exemplo de Trindade, e com a natureza. Tanto que Goiás atingiu o destaque no crescimento do turismo no Brasil muito pela natureza, e o Araguaia representa muito isso”, analisa.

A abertura oficial da temporada foi realizada na noite desta sexta-feira (1º), em Aruanã, principal município do circuito de julho. Também recebem turistas os municípios de Mundo Novo, Aragarças, Britânia, Nova Crixás, São Miguel do Araguaia e Baliza.

Prefeito de Aruanã, Hermano Carvalho diz que o município estima 1 milhão de turistas por ano. “Só na temporada do Araguaia são 400 mil. Mas é uma expectativa, nada de número oficial”, afirma.

Secretário de Turismo, Cultura e Juventude de Britânia, Cláudio José Vasconcelos, afirma que o município espera receber entre 10 mil e 15 mil turistas em julho. No entanto, segundo ele, o movimento no Araguaia, que geralmente é no distrito de Itacaiu, de Britânia, deve atrair mais turistas para Aruanã.

Vasconcelos afirma que a maior expectativa, porém, é para um campeonato de jet ski, que vai ser realizado nos dias 8 e 9 de julho, em Britânia. De acordo com o secretário, os hotéis já estão lotados. “Movimenta o comércio todo, não só alimentos, mas tudo”, diz.

Arrecadação

Nem o estado nem os municípios souberam precisar a expectativa de arrecadação para o período. “Mas a movimentação do comércio em geral, não só de hotéis, mas também postos, supermercado,s é muito grande. A gente vai fazer uma pesquisa para saber esses números”, explica Amaral.

O titular da Goiás Turismo lembra que não só os municípios que são banhados pelo Araguaia, mas as cidades vizinhas, pelas quais as pessoas passam durante o trajeto, acabam se beneficiando do aumento do fluxo, devido a eventuais paradas para comprar comida ou abastecer, por exemplo. Ele reforça, porém, que não tem o número do faturamento econômico previsto para a temporada.

O prefeito de Aruanã, sem precisar números, defendeu que os municípios gastam ao invés de arrecadar. “Gasto com limpeza de praia, de lixo domiciliar, que é altíssimo. O número de coleta de lixo domiciliar é quase 20 vezes maior do que nos dias normais. A prefeitura gasta com embelezamento da cidade, arborização, com uma infinidade de situações”, argumenta.

Carvalho afirma que a arrecadação pública se dá pelo Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), pago pelo comércio, que vai para o estado e depois é repassado para os municípios. “É muito complexo, então não dá nem para entrar em uma situação dessa, porque não é um dinheiro que entra no caixa da prefeitura de imediato”, diz, sem mencionar os impostos municipais.

Governo

Segundo o presidente da Goiás Turismo, o estado fez uma parceria com os municípios envolvidos na temporada para auxiliar na preparação. “Nós coordenamos todo o trabalho das secretarias. Já faz 90 dias que eu estou focado nisso”, diz.

Amaral afirma que a Goiás Turismo ajudou na parte estrutural. “Que é palco, banheiro, iluminação. Estamos com o trabalho das cadeiras infláveis, que é para pessoas com deficiência entrarem no rio”, diz.

O presidente destaca que o órgão não está investindo, porém, em shows artísticos. “Tem muita polêmica e, por uma opção nossa, a gente não paga shows, mas a gente pensa no macro da festa”, explica.

De acordo com informação divulgada pelo governo nesta semana, além da Goiás Turismo, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Goiás (Semad) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMGO) terão atividades em quase toda a extensão do rio.

A Semad vai atuar com estandes e agentes in loco para repassar orientações aos turistas para que não haja depredação dos recursos naturais. No combate à pesca predatória serão realizadas ações de orientação e o serviço de emissão de carteirinha para aposentados e isentos.

O Programa Juntos pelo Araguaia (JPA) também será levado. Lançado em 2019, o projeto de recuperação ambiental conta com previsão de investimentos de cerca de R$ 43 milhões.

Também foram enviados 258 bombeiros militares para atuar em oito postos em Aragarças, Itacaiu, Aruanã, São José dos Bandeirantes (distrito de Nova Crixás), Luís Alves (distrito de São Miguel do Araguaia) e Faina. As ações fazem parte da Operação Férias Turista Seguro, que tem o objetivo de evitar mortes por afogamento.