Após 5 dias do sorteio, ganhador de Anápolis ainda não buscou prêmio de R$ 630 mil da Lotofácil

O sortudo ou sortuda de Anápolis que ganhou o concurso 2503 da Lotofácil no último sábado (23), ainda não compareceu em uma das agências da Caixa Econômica Federal para retirar o prêmio. A aposta anapolina vai dividir a bolada de 1,5 milhão com outro ganhador que apostou nos canais eletrônicos da Caixa e vai levar pra casa exatos R$ 630.795,01.

O volante ganhador foi registrado na manhã do dia do sorteio, na Lotérica Silva, que fica na Vila Brasil, em Anápolis. O ganhador fez uma aposta simples, com 15 dezenas, no valor de R$ 2,50.

A identidade do ganhador ou ganhadora é motivo de curiosidade entre os apostadores. De acordo com a gerente da lotérica Sheilla Cristina, o movimento no local aumentou. “Nós colocamos uma faixa na porta e o pessoal quer saber quem ganhou. Muita gente nova tem aparecido por aqui, todo mundo quer ganhar”, relatou a gerente.

De acordo com as regras para o resgate de prêmios da Loteria, o ganhador tem 90 dias para retirar o prêmio em qualquer uma das agências da Caixa em todo o Brasil, munido do bilhete original e documentos pessoais.