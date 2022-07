Após acidente com criança e embargo, parque de diversões retoma atividades em Anápolis

O empreendimento Fantasy Park, em Anápolis, retomou as atividades nesta quinta-feira (14) depois de sofrer um embargo, ontem. Um cliente procurou o Procon para reclamar de um defeito na montanha-russa. Dois carrinhos teriam se chocado e o homem teve de retirar o próprio filho do brinquedo.

Ao realizar a fiscalização, o órgão de defesa do consumidor descobriu que o parque de diversões não possuía alvará de abertura, emitido pela Gerência de Postura, ou certificado do Corpo de Bombeiros.

Após um dia fechado, o Fantasy Park retomou funcionamento. "Estamos funcionando e dentro de todas as conformidades legais", disse o parque à reportagem. "Toda a documentação está fixada na portaria à disposição", informou.

Sobre a reclamação do cliente em relação à montanha-russa, o local informou que não há defeito no brinquedo. "O que aconteceu foi uma falha do operador, que mandou um carrinho enquanto o outro ainda estava finalizando [o percurso]", disse.

A reportagem procurou o Procon de Anápolis, que informou que uma lista de documentos foi exigida ao parque, que tem até esta sexta-feira (15) para entregar. Já a Gerência de Postura não respondeu a reportagem até este fechamento. O espaço segue aberto para manifestação.