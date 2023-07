Após cancelamento de cirurgias por falta de bolsas de sangue, Hemocentro deve repor em hospitais

Colaborou: Samantha Souza

Após denúncias de cancelamento de cirurgias por falta de bolsas de sangue no Hospital Evangélico Goiano (HEG) de Anápolis, a 55 km de Goiânia, o Hemocentro deve passar a abastecer hospitais da cidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), nesta quarta-feira (5).

De acordo com a pasta, nesta terça-feira (4) foi assinado documento para o processo de formalização do fornecimento de bolsas de sangue pela Rede Estadual de Hemocentros. Ao O POPULAR, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), confirmou o recebimento da proposta de parceria. Agora, o texto deve seguir para análise.

Cirurgias suspensas

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) investiga denúncias de cancelamentos de cirurgias cardíacas, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no Hospital Evangélico Goiano (HEG). Segundo o médico cardiologista Walter Vosgrau, que atende na unidade, ao menos 40 pacientes aguardam para realizar o procedimento. Dentre elas, até a tarde desta terça-feira (4), 14 pessoas teriam registrado o problema na Promotoria de Saúde de Anápolis.

Vosgrau também contou que a falta de sangue é um dos inúmeros problemas do hospital, que também não tem no estoque equipamentos como: marca-passos, válvulas cardíacas e tubos cirúrgicos.

Apesar disso, ainda por meio de nota, SMS nega que houve a suspensão dos procedimentos por falta de bolsas de sangue. Além disso, a pasta afirma que as cirurgias são realizadas “sem interrupção em hospitais como Alfredo Abrahão, HEG e Santa Casa", diz o texto.

A secretária explica que “há um desabastecimento de insumos para algumas cirurgias em todo o País, devido à defasagem da tabela SUS, mas a Prefeitura também já está buscando solução junto ao governo estadual para resolução do problema”, afirma.

Nota da SMS:

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que não houve suspensão de cirugias por falta de sangue em Anápolis, tanto que os procedimentos são feitos sem interrupção em hospitais como Alfredo Abrahão, HEG e Santa Casa.

Inclusive, na data de ontem, foi assinado documento para o processo de formalização do fornecimento de hemocomponentes pelo Hemocentro, evidenciando a parceria do Estado com a cidade de Anápolis no que diz respeito à rede pública de saúde.

O que ocorre é que há um desabastecimento de insumos para algumas cirurgias em todo o País, devido a defasagem da tabela SUS, mas a Prefeitura também já está buscando solução junto ao governo estadual para resolução do problema."