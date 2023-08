Após chuva, calor aumenta e temperatura pode chegar a 36°C em Goiânia

Goiânia amanheceu com chuva e trovões na segunda-feira (21), mas o calor volta com força nesta terça (22) e deve continuar com temperaturas que podem chegar a 36°C no período da tarde, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Após mais de dois meses de estiagem, a capital e diversas regiões de Goiás registraram chuva no fim de semana. Uma nuvem de poeira também tomou conta do céu goiano no sábado (19).

De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a frente fria que chegou em Goiás na semana passada, já se afastou em direção ao oceano Atlântico. O gerente do Cimehgo, André Amorim, explica que a partir desta terça-feira (22), o tempo volta a ficar estável com altas temperaturas e a umidade relativa do ar ficará em declínio novamente, já que os meses de agosto e setembro são característicos de muita seca no estado.

"Apesar de uma chuvinha ou outra, voltamos para as altas temperaturas e umidade baixa. Mesmo sendo tímida, a chuva já ajuda a dar uma aliviada", afirma André.

A semana começa com a umidade relativa do ar entre 35% a 80%, mas a previsão é que no decorrer dos dias volte a ficar abaixo de 20%.

Outra frente fria é aguardada para o próximo fim de semana e pode trazer chuva novamente ao Estado.

Estragos

A forte ventania e a chuva que caiu em Goiânia neste fim de semana causaram transtornos no Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna, onde acontecia uma corrida da Turismo Nacional. Um carro tombou, tendas foram derrubadas e uma pessoa ficou ferida. Dentro do veículo que tombou estavam duas pessoas, mas elas não se feriram. Uma pessoa sofreu machucados leves, mas não precisou de atendimento médico.

Em um condomínio fechado, no Loteamento Portal do Sol I, uma árvore caiu em cima de um carro, que estava estacionado. Outro problema causado pela chuva foi a queda dos jamelões na Avenida Antônio Fidélis, no Parque Amazônia, deixando a pista escorregadia para o risco de acidentes.