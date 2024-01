Após denúncia, Procon apreende 100 kg de carnes com moscas e baratas em supermercado de Goiânia

O Procon apreendeu quase 100 kg de carne nesta sexta-feira (5), em um supermercado de Goiânia. De acordo com o órgão fiscalizador, os produtos estavam fora do prazo de validade, com odor forte e havia presença de moscas e baratas.

Segundo o Procon, a fiscalização chegou ao local, que fica no setor São José, após uma denúncia feita por consumidores. O supermercado recebeu visita da Vigilância Sanitária Municipal em dezembro de 2023, e foram apontadas irregularidades que não foram corrigidas.

O Daqui tentou contato com o estabelecimento para pedir um posicionamento sobre o caso, mas não foi atendido por telefone.

O Procon disse que as carnes estavam em bandejas de isopor sem nenhuma informação de origem. O açougue foi interditado pelos fiscais e o supermercado autuado.

A multa pode variar de R$ 754 até R$ 11 milhões, de acordo com a gravidade, extensão do dano e faturamento da empresa. O supermercado tem 20 dias para apresentar defesa.

Denúncias

O consumidor pode fazer denúncia através dos canais do Procon Goiás, pelo telefone 151, em Goiânia ou pelo (62) 3201-7124 para o interior. A reclamação pode ser feita também pelo Procon Web: proconweb.ssp.go.gov.br.