Após força-tarefa, lixo segue acumulado nas ruas em Goiânia

Após um final de semana com uma força-tarefa para ampliar a coleta de resíduos sólidos, que estava reprimida há pelo menos 30 dias, e 3,3 mil toneladas coletadas, moradores de alguns bairros das regiões Norte e Leste, onde ocorreu a Operação Goiânia Limpa, ainda convivem com sacos de lixo nas calçadas. A previsão da Prefeitura é que, agora com o serviço normal, a coleta fique regularizada até o final desta semana. No Setor Jaó, na região Leste, a presidente do Conselho de Segurança do Setor Jaó (Conseg) e da Associação dos Moradores do Jaó (Amojao), Adriana Reis Dourado, conta que o serviço feito no final de semana deixou algumas ruas ainda com sacos de lixo nas calçadas.

“Na Rua J-60 não coletou, na Alameda Maracanã só coletou em uma parte, não coletou na outra metade, na Avenida Pampulha coletou uma metade, não coletou a outra. E várias ruas aqui estão com esse problema”, relata a moradora. No Conjunto Itatiaia, na região Norte, as lixeiras da Rua R-40, a mesma do Colégio Estadual da Polícia Militar Waldemar Mundim, continuavam cheias na tarde desta segunda-feira (6). De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), a Operação Goiânia Limpa foi “um esforço para normalização da limpeza urbana, para remoção do lixo domiciliar acumulado”.

“Eles fizeram um ‘apaga fogo’ aqui, mas não conseguiram fazer 100%. Então, tem gente que tá com lixo acumulado há 30 dias. Eles vieram no domingo retrasado e vieram essa semana, mesmo assim eles deixaram algumas ruas sem coleta e essas pessoas estão com 30 dias sem coleta”, fala Adriana Dourado, sobre a situação do serviço no Setor Jaó. “Tem rua que você passa aqui no Jaó que você sente o cheiro do lixão. Está um nojo, chorume escorrendo, larva. Aí vem o cachorro e puxa o saco de lixo e vira aquela confusão.”

Agora, sem a realização da operação e de uma nova força-tarefa, a Seinfra informa que o Consórcio Limpa Gyn continua com sua programação normal nos 270 bairros das regiões Leste e Norte até o dia 27 de maio. Enquanto que a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), que atuava em toda a cidade até o dia 21 de abril, segue com sua programação normal em 409 bairros das regiões Sul, Oeste e parte da Sudoeste. “Se for necessário, atuará em outras regiões, atendendo ordem de serviços da Prefeitura.”

A presidente da associação relata ainda que a Comurg fazia a coleta domiciliar às segundas, quartas e sextas e a seletiva às terças, quintas e sábados. “Agora não tem a seletiva mais, tem só o orgânico. Eles vêm e cata tudo que está na porta, seja reciclado ou seja orgânico, leva tudo junto. E não voltaram mais vieram no sábado ou na sexta e até agora não voltou mais. Então amanhã de novo nós vamos ter que cobrar essas ruas que não estão com a coleta”, afirma.

Apoio da Comurg

A Seinfra explica que as atividades se concentraram na sexta (3) e no sábado (4) na região Leste e no domingo (5) na região Norte, quando contou com o apoio dos servidores da Comurg. “Foram recolhidas 3,3 mil toneladas de lixo doméstico em 270 bairros da cidade durante toda a operação”, afirma a Seinfra. Atualmente, o Consórcio Limpa Gyn, formado pelas empresas Quebec Ambiental, Clean Master Ambiental e CGC Concessões, atua, desde 22 de abril, em 51,11% da coleta domiciliar da capital, sendo nas regiões Leste e Norte, justamente as que passaram pela força-tarefa. A programação é que a atuação das empresas privadas aumente progressivamente até realizar todo o serviço contratado em 24 de junho.

Para a Operação Goiânia Limpa, a Seinfra explica que o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) determinou o apoio da Comurg, que atuou apenas no domingo (5) com 100 trabalhadores em 25 caminhões compactadores (totalizando 55, com os do consórcio), 15 caminhões caçambas (somando 30, com os do consórcio) e 5 pás mecânicas (totalizando dez equipamentos). “A medida ocorreu para fazer face à grande quantidade de resíduos domésticos acumulada.

Os servidores da Comurg foram escalados para o trabalho, conforme os contratos de trabalho com a Companhia. Tanto a Comurg quanto o Consórcio Limpa Gyn são contratados da Prefeitura de Goiânia e os dois contratos possuem a previsão de coleta domiciliar, portanto, eles não se chocam. São complementares neste período de transição”, informa.

A Seinfra reitera que, durante o final de semana, “a Comurg atendeu todos os circuitos do dia nas regiões Sul, Oeste e parte da Sudoeste conforme programação” e, além disso, participou da operação de coleta nas regiões Leste e Norte em 65 bairros, de forma conjunta com o Consórcio Limpa Gyn. “Os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos são realizados por toneladas, cada empresa/consórcio apresenta os comprovantes para realizar a medição. A Comurg possui um contrato em vigência com a Prefeitura, por meio da Seinfra, e recebe pela produção de todos os serviços executados, pelo resíduo coletado e não pela área em que atua”, explica a secretaria sobre como será o pagamento para cada empresa, negando que haverá duplicidade, ou seja, pagar duas vezes por um mesmo serviço.

A Seinfra explica ainda que, além dos 51,11% da coleta domiciliar, o consórcio já é responsável também por 33,33% da varrição mecanizada nas regiões Oeste, Leste e Norte e 25% da remoção de entulho na região Norte. “A partir do dia 27 de maio, será responsável por 100% da coleta de lixo da cidade; 47% da coleta seletiva nas regiões Norte e Leste e 50% da remoção de entulhos nas regiões Leste e Norte.” Já no dia 1º de junho, o consórcio assume a varrição mecanizada em 100% da cidade e no dia 24 de junho, 100% em todos os serviços e regiões.

Nesta fase, o contrato prevê que serão utilizados 45 caminhões para coleta domiciliar, 18 para a coleta seletiva, 24 varredeiras e 128 caminhões e equipamentos para a remoção de entulho. No entanto, para a operação deste final de semana, o Consórcio Limpa Gyn atuou com, além dos 30 compactadores, 15 caçambas e 5 pás mecânicas, 190 funcionários, sendo 45 motoristas, 120 coletores e 25 em equipes de apoio, entre fiscais, encarregados, supervisor e técnicos de segurança, conforme a Seinfra.